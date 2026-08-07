Organizaciones sociales, ambientales y vecinos se concentraron este jueves en Tunuyán en el marco de la jornada nacional de protesta contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La convocatoria también se replicó en otros departamentos de Mendoza.

En sintonía con las movilizaciones convocadas en distintos puntos del país, vecinos, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas se reunieron este jueves en Tunuyán para expresar su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se debate en el Senado de la Nación.

La convocatoria local se desarrolló en el departamento mientras, a nivel nacional, gremios, organizaciones sociales, ambientales y sindicales ratificaban las protestas pese a que el Gobierno nacional decidió retirar del proyecto el capítulo referido a la flexibilización de la venta de tierras a extranjeros. Los convocantes sostienen que aún permanecen artículos que consideran perjudiciales para distintos sectores sociales y para la protección de los recursos naturales.

Así fue la concentración en Tunuyán

En Tunuyán, la manifestación reunió a vecinos y organizaciones que acompañaron la jornada nacional de protesta. Con carteles y banderas, los participantes expresaron su preocupación por el contenido del proyecto que continúa siendo tratado en la Cámara alta.

Entre las consignas más repetidas estuvieron la defensa de los recursos naturales, el rechazo a posibles modificaciones relacionadas con el acceso a la tierra y el pedido para que los senadores no acompañen la iniciativa.

Video de la manifestación en Tunuyán, ubicada en el Puente del Río

¿Dónde habrá movilizaciones en Mendoza?

Además de Tunuyán, la jornada de protesta tuvo y tendrá réplicas en distintos puntos de la provincia.

La principal convocatoria en Mendoza capital fue organizada para las 17 en el Kilómetro Cero, desde donde partió una movilización integrada por organizaciones sindicales, sociales, ambientales y políticas.

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También fueron anunciadas concentraciones en:

San Carlos .

. San Rafael .

. General Alvear.

Invitación a sumarse a la manifestación de parte de los vecinos de San Carlos

¿Por qué continúan las protestas?

Aunque el Gobierno eliminó del proyecto el apartado referido a la venta de tierras a extranjeros para facilitar su tratamiento legislativo, las organizaciones convocantes consideran que la iniciativa mantiene otros artículos que generan preocupación.

Entre los puntos cuestionados mencionan las modificaciones vinculadas a los desalojos, los cambios sobre expropiaciones y aspectos relacionados con la Ley de Manejo del Fuego, por lo que decidieron mantener las movilizaciones previstas en todo el país.

El Senado continúa con el debate

Mientras las protestas se desarrollan en diferentes provincias, el Senado de la Nación continúa con el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas que más debate generó en las últimas semanas.