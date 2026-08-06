La DGE reorganiza los jardines de infantes por la baja natalidad en Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó una nueva normativa que redefine la organización de los jardines de infantes en Mendoza.

La medida busca adaptar el sistema educativo al descenso sostenido de la natalidad, estableciendo nuevos criterios para la creación, reorganización y funcionamiento de las instituciones de nivel inicial.

La disposición fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución N.º 4613, que reemplaza la normativa vigente desde 2015 y actualiza el esquema de los Jardines de Infantes Exclusivos (JIE) y los Jardines de Infantes Nucleados (JIN).

Entre los principales cambios, la resolución establece que los Jardines de Infantes Exclusivos podrán conformarse a partir de jardines anexos a escuelas primarias que funcionen en un mismo edificio y cuenten con, al menos, seis secciones. Estas instituciones tendrán una dirección propia.

En tanto, los Jardines de Infantes Nucleados podrán agrupar salas de distintos establecimientos cercanos, ubicados en un radio máximo de 10 kilómetros. Para las zonas urbanas se requerirá un mínimo de seis secciones, mientras que en áreas rurales serán necesarias cuatro. Además, cada JIN podrá abarcar hasta seis edificios escolares.

La nueva normativa también habilita la incorporación de salas anexas a jardines ya existentes y contempla la posibilidad de refuncionalizar instituciones de acuerdo con las necesidades de cada región.

Uno de los principales fundamentos de la resolución es el cambio demográfico que atraviesa Mendoza y el país. Desde la DGE señalaron que la disminución de la natalidad impacta directamente en la cantidad de niños que ingresan al sistema educativo, lo que obliga a reorganizar las instituciones y optimizar la distribución de recursos.

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El organismo remarcó que el objetivo es garantizar el acceso a la educación para los niños de 4 y 5 años y avanzar en la universalización de la oferta para los de 3 años, procurando una distribución más equilibrada de las instituciones en todo el territorio provincial.