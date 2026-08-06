San Carlos recibirá un torneo internacional de Fútbol 7 con equipos de Argentina, Chile y Brasil

San Carlos volverá a convertirse en un punto de encuentro para el deporte con la realización de la Copa Pasión Sin Fronteras, un certamen nacional e internacional de Fútbol 7 que se disputará del 8 al 11 de octubre y reunirá a equipos de distintos puntos del país y del exterior.

El torneo contará con la participación de 24 equipos en las ramas masculina y femenina, con la presencia de aproximadamente 480 jugadores provenientes de Brasil, Chile, Buenos Aires, Córdoba, Misiones, San Juan y Mendoza, entre otros lugares.

La actividad comenzará el jueves 8 de octubre con la presentación oficial y la ceremonia de bienvenida. Un día después será la inauguración formal y el inicio de la competencia. El sábado 10 continuarán los partidos, mientras que el domingo 11 se disputarán las finales, la premiación y el acto de cierre.

Desde la organización destacaron que el certamen contará con un cuerpo arbitral oficial proveniente de la provincia de Buenos Aires y una estructura organizativa pensada para garantizar un evento de nivel nacional e internacional.

La realización de la Copa es fruto del trabajo conjunto entre la organización del torneo y la Municipalidad de San Carlos, con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo y consolidar al departamento como sede de competencias de gran convocatoria.