Un camionero resultó herido tras volcar con un camión sobre la Ruta 40

Un camionero de 53 años sufrió lesiones este miércoles por la mañana luego de protagonizar un vuelco sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Arroyo Hondo, en el departamento de San Carlos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:30, en el kilómetro 3097, entre Pareditas y El Sosneado. Según informaron fuentes policiales, por motivos que son materia de investigación, el conductor de un camión Scania que transportaba áridos perdió el control del vehículo al atravesar una curva y terminó volcando sobre el margen oeste de la calzada.

Como consecuencia del accidente, parte de la carga quedó desparramada sobre la banquina y también se produjo un derrame de gasoil, lo que obligó a extremar las precauciones en la zona.

Al lugar acudieron efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes asistieron al conductor en el lugar del hecho.

Los profesionales de la salud diagnosticaron al camionero con un traumatismo encéfalo craneano leve, sin pérdida de conocimiento, además de una herida cortante en el cuero cabelludo. Posteriormente fue trasladado al Hospital Victorino Tagarelli para una mejor atención.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 18.ª de San Carlos, mientras se trabaja para determinar las causas que provocaron el vuelco.