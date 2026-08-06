Un joven de Vista Flores fue convocado a la Selección Argentina Sub-16

Michael «Micha» Salinas recibió la convocatoria de la AFA para integrar la Selección Argentina Sub-16. El futbolista de Vista Flores atraviesa un gran presente en Talleres de Córdoba y ya entrena en el predio de Ezeiza.

El fútbol del Valle de Uco suma un nuevo motivo de orgullo. Michael «Micha» Salinas, oriundo de Vista Flores, fue convocado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para formar parte de los entrenamientos de la Selección Argentina Sub-16, un paso importante en su proyección deportiva.

El juvenil dio sus primeros pasos en la escuela de fútbol Los Lobitos y actualmente integra las divisiones inferiores de Talleres de Córdoba, donde su rendimiento le permitió captar la atención del Departamento de Selecciones Nacionales. La citación fue oficializada por la AFA y lleva la firma del coordinador Enrique Cesana.

La convocatoria contempla tres jornadas de entrenamientos (lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de agosto) en el Predio Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza. Los jugadores fueron citados previamente en el Aeroparque Jorge Newbery para trasladarse en conjunto hacia el centro de entrenamiento.

En esta experiencia, Salinas comparte la convocatoria con otros futbolistas de Talleres (Alejo Malatini, Matías Sánchez y Agustín Imobernof). La presencia del joven de Vista Flores en la Selección Nacional representa un nuevo reconocimiento para el fútbol formativo del Valle de Uco y una oportunidad de seguir creciendo dentro del proyecto juvenil de la AFA.