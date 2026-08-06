River cerró la llegada de Thiago Almada con una cifra récord para el fútbol argentino

River Plate concretó uno de los fichajes más importantes del mercado de pases al alcanzar un acuerdo con el Atlético de Madrid para incorporar a Thiago Almada, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

El mediocampista ofensivo, de 25 años y surgido de Vélez Sarsfield, regresará al país luego de manifestar su intención de vestir la camiseta del Millonario. Según trascendió, el club de Núñez desembolsará cerca de 20 millones de euros, por el 50% de la ficha del futbolista.

La negociación avanzó con rapidez luego de que Flamengo desistiera de seguir en la disputa por el jugador. Aunque el club brasileño había presentado una propuesta económica superior, la decisión de Almada de regresar a la Argentina y jugar en River terminó siendo determinante para destrabar la operación.

Resuelto:

Thiago Almada es nuevo jugador de River.

Priorizó a River por sobre Flamengo.

Hay acuerdo con Atlético de Madrid. pic.twitter.com/SAwI05cBjo — Gastón Edul (@gastonedul) August 6, 2026

Solo restan los últimos detalles administrativos para oficializar el traspaso. Una vez completados los trámites, el volante firmará un contrato por tres años y medio y se incorporará al plantel dirigido por Eduardo Coudet.

Con la llegada de Almada, River suma su noveno refuerzo en este mercado de pases y continúa reforzando un plantel que ya incorporó a nombres de jerarquía como Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré, Giovanni González, Tobías Andrada y Francisco Ortega.