Tunuyán entregó materiales a 13 jardines maternales para fortalecer el aprendizaje en la primera infancia

La Municipalidad de Tunuyán fortalece el acompañamiento a las primeras infancias con una nueva entrega de materiales de librería destinada a los jardines maternales que dependen del municipio.

La iniciativa beneficiará a 13 instituciones de todos los distritos del departamento, reafirmando el compromiso sostenido de la gestión del intendente Emir Andraos con la educación y el desarrollo integral de los más pequeños.

Los insumos serán recibidos por las directoras de cada jardín de manos del intendente y la directora de Educación del Municipio, Andrea Rodríguez . La entrega incluye una amplia variedad de materiales como tijeras, plasticolas, cartulinas, marcadores, cintas adhesivas, goma eva, goma eva glitter, papel afiche, resmas de hojas, perforadoras, abrochadoras, rodillos, rollos de tela tropical, friselina, espumina, cartón microcorrugado de colores y pisos de goma eva destinados especialmente a las salas de lactantes y niños de un año.

La entrega alcanzará a los jardines maternales Acuarela, Puente Azul, Pintorcito, Aymarai, Manitos Sucias, Sembrando Sueños, Dulce Esperanza, Colonia Las Rosas, Ojitos Traviesos, Campanita, Cerecitas y Pepe Grillo, Elsa Gómez de Bascuñan instituciones que forman parte de una política pública que prioriza el cuidado, la educación y el bienestar de las primeras infancias en cada rincón del departamento.

Este acompañamiento permanente permite que cada jardín cuente con los recursos necesarios para desarrollar propuestas pedagógicas acordes a las distintas etapas de aprendizaje. Al mismo tiempo, fortalece espacios seguros, estimulantes y preparados para acompañar el crecimiento de los niños durante sus primeros años de vida.

Los jardines maternales cumplen además un rol fundamental para muchas familias del departamento. Gracias a estos espacios, madres y padres pueden desarrollar sus actividades laborales con la tranquilidad de saber que sus hijos permanecen en un entorno cuidado, con personal capacitado y propuestas educativas que favorecen su desarrollo.

Fuente: Prensa Municipalidad de Tunuyán