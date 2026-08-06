Los equipos de Tunuyán, San Carlos y Tupungato tienen una ruta oficial avalada por AFA para avanzar desde las ligas departamentales hasta las máximas categorías del fútbol argentino. ¿Qué necesita un club ucoino para llegar a enfrentar a los gigantes del país?

El camino del fútbol ucoino hacia la Primera: cómo un club local puede llegar a la elite argentina

Para muchos hinchas del Valle de Uco, ver a un equipo de la región jugando contra los grandes del fútbol argentino parece un sueño lejano. Sin embargo, existe un recorrido deportivo oficial que permite que los clubes nacidos en las ligas locales puedan avanzar dentro de la estructura nacional organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Las instituciones que forman parte de las ligas de Tunuyán, San Carlos y Tupungato tienen la posibilidad de competir por una plaza que abre las puertas al Torneo Regional Federal Amateur, la competencia que funciona como primer gran desafío para los clubes del interior que buscan llegar al profesionalismo.

De la liga departamental al fútbol nacional

El primer paso para cualquier equipo ucoino es destacarse dentro de su propia liga. Los campeones de los torneos locales pueden obtener la clasificación correspondiente para representar a la región en el Torneo Regional Federal Amateur, siempre cumpliendo con los requisitos de homologación establecidos por el Consejo Federal de AFA.

Esta instancia reúne a clubes de distintas provincias y enfrenta a los representantes mendocinos con equipos de San Juan y San Luis dentro de la Región Cuyo. Allí comienza una competencia más exigente, donde cada partido puede acercar a una institución amateur al sueño de ascender.

La ruta hacia las categorías más importantes

El recorrido para llegar a Primera División está compuesto por varias etapas:

1. Liga local (sexta categoría)

El camino comienza en los campeonatos departamentales. Un club debe lograr un buen desempeño deportivo y conseguir la clasificación que le permita competir a nivel regional.

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2. Torneo Regional Federal Amateur (quinta categoría)

Los equipos clasificados disputan una fase de grupos y luego instancias eliminatorias contra otros clubes del interior del país. El campeón de la Región Cuyo continúa avanzando en busca de un ascenso.

3. Torneo Federal A (tercera categoría)

Superar el Regional Amateur permite llegar a una de las categorías más importantes del ascenso argentino, donde compiten clubes de diferentes provincias por llegar al fútbol profesional.

4. Primera Nacional y Liga Profesional

El último tramo del camino lleva a la segunda división y, posteriormente, a la máxima categoría del fútbol argentino, donde esperan los equipos más reconocidos del país.

Una oportunidad histórica para los clubes del Valle de Uco

Más allá de los resultados deportivos, la posibilidad de competir en este sistema representa un desafío institucional para los clubes de la región. La infraestructura, la formación de jugadores y la organización dirigencial son factores claves para sostener un proyecto que pueda crecer temporada tras temporada.

Con las plazas oficiales disponibles y una estructura competitiva definida, el fútbol ucoino mantiene abierta una puerta que durante años parecía imposible: que un club de Tunuyán, San Carlos o Tupungato pueda representar al Valle de Uco en los escenarios más importantes del país.

El sueño de jugar contra los grandes comienza mucho antes de llegar al estadio: empieza en las canchas locales, con los clubes que cada fin de semana mantienen viva la pasión por el fútbol en la región.