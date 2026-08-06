Cada 6 de agosto Bolivia celebra su independencia, una fecha que recuerda el nacimiento de una nación después de un largo proceso político, militar y social que comenzó en 1809 y culminó en 1825 con la declaración de libertad del Alto Perú.

La independencia de Bolivia no fue un acontecimiento repentino, sino el resultado de 16 años de enfrentamientos, ideales revolucionarios y luchas por la emancipación. El 6 de agosto de 1825 marcó el nacimiento de un nuevo Estado sudamericano, pero detrás de esa fecha hubo una larga historia protagonizada por pueblos, militares y líderes que impulsaron el camino hacia la libertad.

En aquel entonces, el territorio que hoy conocemos como Bolivia era denominado Alto Perú o Real Audiencia de Charcas, una región estratégica del Imperio español por su riqueza minera, especialmente por la importancia de Potosí, uno de los centros económicos más relevantes de la época.

Durante años, el territorio estuvo bajo la administración española y se convirtió en uno de los principales escenarios de las luchas independentistas de América del Sur.

Casa de la Libertad, Bolivia

Los primeros movimientos revolucionarios

El camino hacia la independencia comenzó en 1809, con dos levantamientos que marcaron un antes y un después en la historia del Alto Perú.

El 25 de mayo de 1809, en Chuquisaca (actual Sucre), surgió un movimiento que cuestionó la autoridad colonial española. Poco después, el 16 de julio de 1809, La Paz protagonizó una nueva insurrección encabezada por figuras como Pedro Domingo Murillo, considerado uno de los principales precursores de la independencia boliviana.

Aunque ambas rebeliones fueron reprimidas por las autoridades españolas, sembraron las primeras ideas de libertad que continuarían durante los años siguientes.

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Una guerra que atravesó el Alto Perú

Entre 1810 y 1824, la región se transformó en uno de los escenarios principales de la guerra de independencia sudamericana.

En esos años se enfrentaron:

Los ejércitos realistas españoles.

Las fuerzas enviadas desde las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Las guerrillas patriotas locales, conocidas como Republiquetas .

. El ejército libertador liderado por Antonio José de Sucre.

Las Republiquetas tuvieron un papel fundamental al mantener viva la resistencia independentista en distintas zonas del territorio, incluso en momentos en los que las fuerzas revolucionarias sufrían derrotas militares.

Simón Bolívar, el libertador de América Antonio José de Sucre, líder del ejército libertador

La batalla que abrió el camino a la libertad

Uno de los momentos decisivos llegó el 9 de diciembre de 1824, con la Batalla de Ayacucho, librada en territorio peruano.

Las tropas independentistas dirigidas por Antonio José de Sucre derrotaron al ejército español, debilitando definitivamente el dominio colonial en Sudamérica.

Luego de esa victoria, comenzó la etapa de organización política para definir el futuro del Alto Perú.

La decisión de convertirse en una nación independiente

El 9 de febrero de 1825, Antonio José de Sucre convocó a una Asamblea Deliberante para que los representantes de las provincias altoperuanas decidieran el destino del territorio.

Las reuniones comenzaron en julio de ese año en la ciudad de Sucre, dentro del edificio conocido actualmente como Casa de la Libertad, un lugar que se convertiría en símbolo del nacimiento de Bolivia.

Finalmente, el 6 de agosto de 1825, la Asamblea aprobó el Acta de la Independencia, mediante la cual el Alto Perú declaró oficialmente su separación del dominio español.

La fecha fue elegida en homenaje al primer aniversario de la Batalla de Junín, otra de las victorias claves de las campañas libertadoras.

Declaración de Independencia de la República de Bolivia

¿Por qué se llama Bolivia?

En sus primeros días, el nuevo país recibió el nombre de República Bolívar, como homenaje a Simón Bolívar, una de las figuras centrales de la independencia sudamericana.

Tiempo después, la denominación fue modificada y pasó a llamarse oficialmente República de Bolivia, nombre que mantiene hasta la actualidad.

Si bien Bolívar tuvo un papel fundamental en el proceso político, fue Antonio José de Sucre quien tuvo una participación decisiva en la consolidación del nuevo Estado: lideró la campaña militar final, convocó la Asamblea y se convirtió en el primer presidente constitucional de Bolivia.

La Casa de la Libertad: el lugar donde nació Bolivia

Ubicada en Sucre, la Casa de la Libertad es considerada uno de los sitios históricos más importantes del país.

En ese edificio:

Se reunió la Asamblea Deliberante.

Se proclamó la independencia.

Se firmó el Acta de Independencia.

Se aprobó la primera Constitución.

Asumió Antonio José de Sucre como presidente.

Actualmente funciona como museo y conserva documentos históricos, entre ellos el acta original de la independencia.

El 6 de agosto de 1825, la Asamblea Deliberante, apoyada por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, declaró la independencia del Alto Perú y decidió nombrar al nuevo país.

Una fecha que sigue viva

Cada 6 de agosto, Bolivia celebra su principal fiesta patria con actos oficiales, desfiles, homenajes y actividades culturales que recuerdan a quienes formaron parte de aquella lucha por la libertad.

Más que una fecha en el calendario, la independencia representa la memoria de un pueblo que atravesó años de conflictos y sacrificios hasta construir su propia nación.

Fuentes bibliográficas