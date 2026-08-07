Fuerte sismo de magnitud 4,6 sacudió Mendoza y también se sintió en Tupungato

El movimiento sísmico se registró este miércoles 6 de agosto a las 21. El epicentro se ubicó al sur de la Ciudad de Mendoza y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, por lo que fue percibido en distintas localidades de la provincia, entre ellas Tupungato.

Un sismo de magnitud 4,6 sorprendió a los mendocinos este miércoles 6 de agosto, alrededor de las 21:00, y fue percibido en diferentes puntos de la provincia. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros, una característica que favoreció que fuera sentido por la población.

El organismo informó que el epicentro se localizó 16 kilómetros al sur de la Ciudad de Mendoza, 170 kilómetros al sur de San Juan y 21 kilómetros al norte de Ugarteche, en las coordenadas -33.01 de latitud y -68.89 de longitud.

El temblor fue percibido con claridad en el Gran Mendoza y también por vecinos de distintos departamentos, entre ellos Tupungato, donde usuarios en redes sociales manifestaron haber sentido el movimiento durante la noche.

Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas heridas como consecuencia del sismo. Las autoridades continúan monitoreando la situación, mientras el INPRES mantiene el seguimiento de la actividad sísmica para determinar si se registran réplicas.

Mendoza, una provincia con alta actividad sísmica

Mendoza forma parte de una de las regiones con mayor actividad sísmica del país debido a la interacción de las placas tectónicas en la cordillera de los Andes. Por este motivo, los especialistas recuerdan la importancia de mantener medidas de prevención y conocer cómo actuar durante un movimiento sísmico.

Entre las principales recomendaciones se encuentran conservar la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, ubicarse en lugares seguros dentro de la vivienda y evitar utilizar ascensores durante el evento.