Ley de Tierras: el Senado debate la propiedad privada tras retirar el capítulo sobre extranjeros

NOTA EN DESARROLLO | La Cámara alta analiza el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El oficialismo modificó la iniciativa y eliminó el apartado más cuestionado sobre la compra de tierras por parte de extranjeros para buscar acuerdos políticos. La información se actualizará con el avance de la sesión.

El Senado de la Nación comenzó este jueves el debate del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en una sesión marcada por las negociaciones previas y los cambios realizados al texto original para lograr los votos necesarios.

Uno de los puntos que generó mayor discusión durante las últimas semanas fue el capítulo relacionado con la posibilidad de modificar las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Finalmente, el oficialismo decidió retirar ese apartado del proyecto antes del tratamiento en el recinto.

En vivo la discusión por la Ley de Tierras

El oficialismo defendió el acuerdo alcanzado

Desde La Libertad Avanza señalaron que la eliminación del capítulo sobre tierras extranjeras respondió a la necesidad de alcanzar consensos con otros bloques y avanzar con el resto de la iniciativa.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, sostuvo que la decisión no representa una derrota política, sino una estrategia para lograr la aprobación de los puntos principales del proyecto. Según expresó, avanzar con una parte de la iniciativa representa un resultado positivo para el oficialismo.

Críticas dentro de los sectores aliados

El retiro del capítulo también generó cuestionamientos dentro de algunos espacios que acompañan al Gobierno. Desde el PRO, el senador Martín Goerling señaló que el tratamiento del apartado vinculado a la venta de tierras a extranjeros había sido un punto conflictivo y consideró que la forma en que se manejó el tema generó dificultades dentro del debate legislativo.

¿Qué pasa con la Ley de Tierras?

Aunque el capítulo más polémico quedó fuera del proyecto actual, la discusión sobre la propiedad de tierras rurales continúa siendo uno de los temas que más atención generó en el Congreso.

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La normativa vigente establece límites a la titularidad extranjera sobre tierras rurales, con un tope del 15% a nivel nacional, provincial y municipal. El Gobierno había planteado modificaciones argumentando que una mayor apertura podría favorecer inversiones productivas, mientras sectores opositores advertían sobre posibles riesgos vinculados a la soberanía territorial y los recursos estratégicos.

La sesión continúa y la nota se actualizará

El Senado continúa con el tratamiento del proyecto mientras los distintos bloques expresan sus posiciones. Esta nota permanecerá en desarrollo y será actualizada con las intervenciones de los senadores, nuevos anuncios y el resultado de la votación.