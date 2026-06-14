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Actualidad

Falleció Pocho Sosa, embajador de la identidad cultural mendocina

junio 14, 2026

La cultura mendocina atraviesa un profundo momento de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Carlos Alberto “Pocho” Sosa, reconocido cantor y referente fundamental de la música cuyana. Tenía 82 años y dejó una huella imborrable en la historia artística de la provincia.

La noticia fue confirmada por la vicegobernadora Hebe Casado, quien destacó el legado del artista y su permanente compromiso con la difusión de la cultura mendocina a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria.

Pocho Sosa fue mucho más que un cantante. Su voz se convirtió en un símbolo de Mendoza y de la música cuyana, llevando las tonadas, cuecas y tradiciones de la región a escenarios de todo el país. Entre sus obras más emblemáticas sobresale Otoño en Mendoza, una canción que trascendió fronteras y alcanzó gran popularidad gracias a la interpretación de Mercedes Sosa.

A lo largo de su extensa carrera, participó en importantes festivales y escenarios nacionales, entre ellos el Festival Nacional de la Tonada, el Festival Nacional de Folclore de Cosquín y el Teatro Ópera de Buenos Aires. Su talento también lo llevó a compartir proyectos y presentaciones con destacados artistas de la música argentina como Antonio Tormo, Roberto Goyeneche, Víctor Heredia, Teresa Parodi, Antonio Tarragó Ros, Luis Salinas, Franco Luciani y Los Chalchaleros, entre otros.

Desde muy joven estuvo vinculado al movimiento del Nuevo Cancionero, surgido en Mendoza y considerado uno de los fenómenos culturales más importantes de la música popular argentina. También integró reconocidas agrupaciones vocales como Los Picunches, Los Huarpeños y el Cuarteto Vocal Huanta, consolidando una sólida formación artística.

Con una trayectoria marcada por la pasión, la identidad y el amor por la música de raíz cuyana, Pocho Sosa se convirtió en un verdadero embajador cultural de Mendoza.

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