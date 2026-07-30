Robaron una vivienda en Tunuyán y escaparon con un televisor, un celular y herramientas

El hecho ocurrió en Villa Urquiza, donde delincuentes forzaron una ventana para ingresar a una casa mientras sus propietarios no se encontraban. La Policía Científica trabajó en el lugar y la investigación quedó en manos de la Justicia.

La Policía de Mendoza investiga un robo ocurrido durante la noche del miércoles en una vivienda ubicada en Villa Urquiza, Tunuyán, donde delincuentes aprovecharon la ausencia de la propietaria para ingresar y llevarse distintos elementos de valor.

El hecho fue denunciado alrededor de las 21:00 y tuvo lugar en una vivienda situada en la intersección de calles Bombal y Buenos Aires.

Según informó la víctima, una mujer de 45 años, al regresar a su domicilio descubrió que personas desconocidas habían forzado las rejas de una ventana trasera para ingresar a la propiedad.

Una vez en el interior, los delincuentes sustrajeron un televisor de 32 pulgadas, un teléfono celular Motorola E22, una motoguadaña marca Hero y una garrafa blanca de 10 kilos, para luego darse a la fuga.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 15° acudieron al lugar y realizaron las primeras actuaciones. Por disposición de la fiscal interviniente, se recibió la denuncia formal y se dio intervención a Policía Científica, que trabajó en la vivienda en busca de pruebas que permitan identificar a los autores.

La investigación continúa y, por el momento, no hay personas detenidas.