La UEFA amenaza con un histórico boicot que sacude al fútbol mundial

El fútbol internacional atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión. La UEFA advirtió que las selecciones europeas podrían dejar de participar en los torneos organizados por la FIFA si avanza un polémico proyecto impulsado por Gianni Infantino.

La relación entre la UEFA y la FIFA atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. El organismo que reúne a las 55 federaciones europeas lanzó una dura advertencia y amenazó con boicotear todas las competiciones organizadas por la FIFA si prospera el proyecto para incorporar inversores privados a la organización y explotación comercial de la Copa del Mundo.

La iniciativa, impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, propone crear una nueva estructura comercial que permitiría vender participaciones de los principales torneos del organismo a capitales privados. La idea fue rechazada de manera unánime por la UEFA, que considera que pone en riesgo la independencia y la esencia del fútbol mundial.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, sostuvo que el Mundial «no está en venta» y cuestionó la falta de consultas con las federaciones nacionales antes de impulsar el proyecto. Además, el organismo europeo aseguró que ninguna de sus selecciones participará en torneos de la FIFA mientras la propuesta continúe vigente.

Un conflicto que puede cambiar el futuro del fútbol

La postura de la UEFA representa un fuerte golpe para la FIFA, ya que Europa concentra a varias de las selecciones más poderosas del planeta y a las principales ligas del mundo.

Si el conflicto no encuentra una solución, el boicot podría afectar futuras competencias internacionales organizadas por la FIFA, incluyendo mundiales de distintas categorías y otros torneos oficiales.

Mientras tanto, otras confederaciones analizan la situación y algunos organismos también expresaron reparos por la falta de transparencia en el proyecto presentado por la FIFA.

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Por el momento, la FIFA no dio señales de retirar la iniciativa, por lo que el enfrentamiento entre ambos organismos promete seguir escalando en las próximas semanas.