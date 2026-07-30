ANSES confirmó cuánto cobrarán los jubilados en agosto con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos montos que percibirán jubilados y pensionados durante agosto. Los haberes llegarán con un nuevo incremento por movilidad y continuará el bono extraordinario para quienes cobran los ingresos más bajos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos que cobrarán jubilados y pensionados durante agosto, luego de aplicarse el aumento correspondiente a la fórmula de movilidad previsional.

Con la actualización del 1,89%, la jubilación mínima pasará a ser de $419.775,92. Además, quienes perciban el haber mínimo continuarán recibiendo el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total alcanzará los $489.775,92.

La medida también impactará sobre otras prestaciones previsionales administradas por ANSES.

Los nuevos montos previstos para agosto son:

Jubilación mínima: $419.775,92.

Jubilación mínima con bono: $489.775,92.

Jubilación máxima: $2.824.694,50.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74.

PUAM con bono: $405.820,74.

Pensiones No Contributivas (PNC): $293.843,14.

PNC con bono: $363.843,14.

El incremento responde al mecanismo de movilidad vigente, que actualiza mensualmente las prestaciones de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Desde ANSES recordaron que el cronograma de pagos será informado en los próximos días y se realizará, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).