«¿Por qué no te morís?»: denuncian a un empleado de un geriátrico por maltratar a una adulta mayor

Un trabajador de un geriátrico de Mar del Plata fue denunciado por presuntas agresiones físicas y verbales contra una mujer mayor, en un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

El empleado fue imputado por el delito de lesiones leves y la Justicia investiga lo ocurrido.

El episodio se registró en la residencia geriátrica David, ubicada sobre calle Rivadavia al 4000. Según trascendió, las autoridades del hogar detectaron que una de las residentes presentaba lesiones visibles y, tras revisar las grabaciones de seguridad, descubrieron una serie de hechos que motivaron la denuncia judicial.

De acuerdo con las imágenes incorporadas a la causa, el empleado habría intentado alimentar a la mujer por la fuerza mientras se encontraba en el comedor del establecimiento. Ante la resistencia de la residente, el trabajador la habría agredido físicamente y posteriormente la trasladó hasta su habitación.

Las cámaras también registraron que, ya en el dormitorio, el acusado continuó con un trato violento mientras la acostaba, acompañando la situación con insultos y amenazas. Posteriormente, la mujer fue examinada y se constataron escoriaciones en el rostro, lesiones que quedaron incorporadas a la investigación.

La denuncia fue presentada por los responsables del geriátrico, quienes entregaron el material audiovisual a la fiscalía y se pusieron a disposición de la Justicia para colaborar con la causa.

El acusado, identificado como Nicolás Cichero, fue imputado por lesiones leves, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

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En paralelo, personal de Policía Científica realizó peritajes en el establecimiento y las autoridades también analizan la situación administrativa del geriátrico para verificar el cumplimiento de las condiciones de habilitación y funcionamiento.