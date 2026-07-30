Vialidad Nacional logró llegar a Las Cuevas y avanza el despeje de la Ruta 7 tras el temporal de nieve

Luego de varios días de trabajo bajo condiciones climáticas extremas, Vialidad Nacional consiguió llegar con maquinaria hasta la localidad de Las Cuevas y continúa con las tareas de despeje sobre la Ruta Nacional 7, uno de los corredores más importantes de la alta montaña mendocina.

El operativo, encabezado por personal del 4° Distrito Mendoza, permitió recuperar progresivamente la transitabilidad en distintos sectores afectados por las intensas nevadas que aislaron gran parte de la cordillera durante las últimas semanas.

Para avanzar en el despeje fue necesario desplegar topadoras, palas cargadoras y camiones barre-nieve, equipos que trabajaron de manera ininterrumpida para remover la gran acumulación de nieve y hielo sobre la calzada.

Vídeo: Osvaldo Valle

En una primera etapa se habilitó el tránsito hasta Punta de Vacas y posteriormente las tareas permitieron llegar hasta el kilómetro 1217, donde se ubican los parques de nieve, facilitando el acceso de turistas que visitaron la zona durante la jornada.

A pesar del importante avance, el Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado. Su reapertura dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de las evaluaciones conjuntas entre las autoridades argentinas y chilenas para garantizar una circulación segura.

Desde Vialidad Nacional señalaron que cada habilitación se realiza bajo estrictos criterios de seguridad y que el estado del camino continúa siendo monitoreado de manera permanente.

Los pronósticos anticipan una mejora temporal durante este jueves, lo que permitirá continuar con las tareas de limpieza. Sin embargo, para el viernes se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal que podría generar nuevas nevadas y complicar nuevamente la situación en la alta montaña.