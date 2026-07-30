San Carlos: identificaron a 73 personas y realizaron cinco aprehensiones

La Policía de Mendoza llevó adelante un operativo integral de prevención en distintos puntos de San Carlos, con un importante despliegue de efectivos, controles vehiculares y monitoreo aéreo mediante drones.

El procedimiento, desarrollado el lunes, combinó patrullajes a pie, recorridas dinámicas, puestos fijos de control y el trabajo de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), cuyos drones permitieron realizar un seguimiento en tiempo real de las zonas intervenidas y ampliar la cobertura operativa.

Como resultado del operativo, fueron identificadas 73 personas, de las cuales cinco quedaron aprehendidas por averiguación de antecedentes. Además, los efectivos controlaron 48 automóviles y cuatro motocicletas, mientras que se labraron seis actas por infracciones a la normativa vial.

El despliegue estuvo coordinado por la Jefatura Departamental San Carlos y contó con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), personal de las comisarías 18 y 41, Cuerpos Especiales, Policía Vial, Policía Rural y la Unidad VANT.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que este tipo de operativos forman parte de la estrategia de prevención que se implementa en toda la provincia, combinando recursos tecnológicos, coordinación entre distintas unidades y presencia policial en las calles para optimizar el control de los espacios públicos y mejorar la capacidad de respuesta ante distintas situaciones.

Fuente: Gobierno de Mendoza