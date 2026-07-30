Robaron una bicicleta frente a una librería de Tupungato y el sospechoso quedó registrado por las cámaras

Un robo ocurrido en pleno centro de Tupungato quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio y ahora las imágenes son clave para intentar identificar al autor del hecho.

El episodio se produjo durante la mañana del martes 29 de julio, alrededor de las 10:00 de la mañana, en la puerta de la Librería San Cayetano, ubicada sobre calle Almirante Brown 735.

Según se observa en las grabaciones, un hombre vestido completamente de negro se llevó una bicicleta de color rojo que se encontraba estacionada en el exterior del local. Las cámaras captaron con claridad la secuencia del robo y permitieron registrar el rostro del sospechoso, lo que podría facilitar su identificación.

Tras el hecho, las imágenes comenzaron a difundirse con el objetivo de obtener información que permita dar con el responsable y recuperar la bicicleta sustraída.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero del rodado o del individuo registrado en las cámaras se comunique con la Policía o con la dependencia correspondiente para colaborar con la investigación.