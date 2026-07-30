Cambiaron las tarifas del transporte de media y larga distancia en Mendoza: cuáles son los nuevos valores

La Subsecretaría de Transporte de Mendoza oficializó una actualización en los cuadros tarifarios del servicio de transporte público de media y larga distancia que opera en distintos puntos de la provincia.

La medida busca simplificar el cobro de los pasajes mediante el redondeo de los valores y corregir inconsistencias detectadas en algunas líneas.

La modificación fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a los servicios que conectan el Gran Mendoza con el Este provincial, el Valle de Uco, el Sur mendocino y la Alta Montaña.

Según explicaron desde el Gobierno provincial, uno de los principales motivos del cambio fue un planteo realizado por la empresa CATA, que advirtió dificultades para cobrar los boletos y entregar vuelto debido a que las tarifas vigentes presentaban montos con valores no redondeados.

Frente a esta situación, el Ente de la Movilidad Provincial propuso ajustar los importes a múltiplos de 100 pesos para facilitar las operaciones, especialmente en los recorridos donde aún no se implementó el sistema SUBE.

Además del redondeo, la resolución también corrige un error detectado en la tarifa correspondiente a la línea 580 Mendoza–Malargüe, observación que había sido presentada por la empresa concesionaria.

La actualización alcanza a empresas como Andesmar, Iselín, Buttini, La Unión, CATA y Bartolomé Mitre, entre otras prestadoras del servicio de media y larga distancia.

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Nuevos valores de algunos recorridos