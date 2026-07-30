Defensa Civil actualizó el estado de las rutas este jueves al mediodía. En Tunuyán y Tupungato recomiendan transitar con precaución, mientras que en San Carlos advierten sobre trabajos en la Ruta Nacional 143. En el resto de Mendoza las condiciones son, en general, favorables.

La Dirección Provincial de Defensa Civil difundió este jueves un nuevo relevamiento sobre el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas en Mendoza. En el Valle de Uco, si bien todos los caminos permanecen habilitados, las autoridades solicitaron extremar las precauciones al conducir, especialmente en sectores donde continúan trabajos sobre la calzada.

En Tunuyán, la temperatura al mediodía era de 10°C, con cielo nublado, sin lluvias y sin viento en todo el departamento. Desde Defensa Civil informaron que las rutas se encuentran transitables con precaución.

Una situación similar se registra en Tupungato, donde el termómetro marcó 8°C, con cielo nublado y leves brisas del noreste. Allí también recomendaron circular con cuidado, ya que las rutas permanecen habilitadas, pero con precaución.

Por su parte, en San Carlos se registró una temperatura de 8°C, cielo nublado y viento del noreste de 4 km/h. Las rutas del departamento están transitables, aunque las autoridades recordaron que la Ruta Nacional 143, en dirección hacia San Rafael, requiere especial atención debido a trabajos que se realizan sobre la calzada.

Cómo está el resto de Mendoza

En el Gran Mendoza, la temperatura alcanzó los 12°C, con cielo nublado y rutas transitables.

En Uspallata, la Ruta Nacional 7 permanece habilitada hasta la localidad, aunque se recomienda conducir con precaución.

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En Luján de Cuyo y Potrerillos, las rutas también están transitables, con cielo nublado y viento leve del oeste.

En San Rafael, el relevamiento indicó una temperatura de 5,2°C, cielo parcialmente nublado y viento del oeste de 8 km/h, mientras que en Malargüe se registraron 6°C, cielo nublado y rutas transitables.

Por último, en la Zona Este, el cielo permanece nublado con viento leve del sudeste y no se reportan inconvenientes para circular.

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil informaron que continúan monitoreando permanentemente la evolución de las condiciones meteorológicas y recomendaron consultar los reportes oficiales antes de emprender viajes, especialmente hacia zonas de montaña.