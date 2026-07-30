El rincón más misterioso de Tunuyán: la historia de Los Chañares de la India Muerta

Entre viñedos, montañas y el camino al Manzano Histórico se esconde uno de los sitios con mayor carga histórica y cultural del Valle de Uco. Los Chañares de la India Muerta invitan a conocer una antigua leyenda huarpe que aún perdura en la memoria de los mendocinos.

A pocos kilómetros del Manzano Histórico, sobre la Ruta Provincial 94, se encuentra uno de los lugares más enigmáticos y cargados de simbolismo del departamento de Tunuyán. Se trata de Los Chañares de la India Muerta, un pequeño santuario rodeado por antiguos ejemplares de chañar que, según la tradición popular, conserva una de las leyendas más conocidas del Valle de Uco.

El sitio está ubicado en el distrito Los Chacayes, entre el piedemonte y los viñedos de altura, y durante todo el año recibe la visita de turistas, viajeros y vecinos que se detienen para conocer su historia o simplemente disfrutar de la tranquilidad del paisaje cordillerano.

La leyenda de la India Muerta

La tradición oral cuenta que, hace muchos años, una mujer perteneciente al pueblo huarpe escapaba de un malón junto a su pequeño hijo. Agotada por la persecución y las difíciles condiciones del terreno, buscó refugio bajo un grupo de chañares.

Allí habría encontrado sus últimas fuerzas para proteger al niño antes de morir. Con el paso del tiempo, el lugar comenzó a ser recordado por los pobladores como Los Chañares de la India Muerta, convirtiéndose en un sitio de respeto y memoria que ha sido transmitido de generación en generación.

Actualmente, un pequeño altar con una cruz recuerda aquella historia y acompaña a quienes llegan hasta el lugar.

Un atractivo con historia y naturaleza

Además de su valor cultural, el sitio ofrece una de las mejores vistas panorámicas del Valle de Uco. Desde allí es posible observar la inmensidad de los viñedos, el cordón montañoso y, en días despejados, el imponente Cerro Campanario.

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El espacio cuenta con mesas y bancos de madera, convirtiéndose en una parada ideal para quienes recorren el circuito turístico del Manzano Histórico y Los Chacayes.

Un patrimonio del Valle de Uco

Con el paso de los años, Los Chañares de la India Muerta se consolidaron como uno de los atractivos culturales de Tunuyán, integrando los recorridos turísticos impulsados por el municipio junto a otros sitios históricos y naturales del departamento.

Más allá de la veracidad de la leyenda, el lugar representa parte de la identidad del Valle de Uco y mantiene viva una historia que forma parte del patrimonio cultural mendocino.