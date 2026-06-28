El Paso a Chile seguirá habilitado este domingo: prevén algunas demoras en Horcones

El Sistema Integrado Cristo Redentor permanecerá habilitado este domingo para todo tipo de vehículos, luego de que las autoridades binacionales confirmaran que las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables en la alta montaña.

El tránsito se desarrollará bajo el horario de invierno, con apertura del túnel internacional de 9 a 21, tanto para vehículos particulares como para transporte de cargas.

De acuerdo con los pronósticos, se esperan temperaturas bajo cero, aunque con estabilidad climática, lo que permitirá una circulación segura por la Ruta Nacional 7, del lado argentino, y la Ruta 60, en territorio chileno.

Durante la jornada del sábado, los complejos fronterizos registraron un tránsito fluido. En Horcones, la espera para realizar los trámites migratorios fue inferior a los 10 minutos, mientras que en Los Libertadores las demoras no superaron los 20 minutos.

No obstante, las autoridades advirtieron que hacia el cierre de este domingo podrían registrarse mayores tiempos de espera en Horcones debido al regreso de los mendocinos que aprovecharon el fin de semana para viajar a Chile.

Además, indicaron que las barreras de Uspallata y Guardia Vieja permanecerán habilitadas mientras el paso internacional continúe operativo.

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Por otra parte, también confirmaron que el Paso Pehuenche, ubicado en Malargüe, seguirá abierto en ambos sentidos de circulación gracias a la mejora de las condiciones climáticas en la zona.