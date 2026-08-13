Marcelo Larrondo vuelve al fútbol y se suma a un club del Valle de Uco

El reconocido delantero tunuyanino Marcelo Larrondo volverá a ponerse los botines para afrontar una nueva competencia en el fútbol del Valle de Uco.

El futbolista, que construyó una extensa trayectoria dentro y fuera del país y tuvo pasos por instituciones como River Plate, Rosario Central, Tigre, Defensa y Justicia y distintos equipos del fútbol italiano, concretó su llegada a un club de la región.

La incorporación se da de cara al certamen que comenzará a fines de agosto y representa el regreso de Larrondo a la actividad futbolística, luego de diferentes etapas en el profesionalismo y de su último paso por Deportivo Maipú en 2023.

Un nombre conocido en el fútbol del Valle de Uco

Larrondo nació futbolísticamente en Tunuyán y desde muy joven comenzó a construir una carrera que lo llevó a jugar en Argentina, Uruguay, Italia y otros destinos internacionales.

Su recorrido incluyó experiencias en el Siena, Fiorentina y Torino de Italia, además de camisetas importantes del fútbol argentino. En River Plate formó parte de las divisiones inferiores, mientras que posteriormente tuvo destacadas etapas en Rosario Central y Tigre.

Ahora, con una extensa experiencia acumulada, el delantero decidió volver a la cancha en su propia tierra. Su presencia promete convertirse en uno de los grandes atractivos del campeonato que se pondrá en marcha a finales de agosto.

El regreso también vuelve a poner en escena a uno de los futbolistas más reconocidos surgidos del Valle de Uco, que en los últimos años mantuvo un fuerte vínculo con la región y participó de distintas iniciativas vinculadas al deporte y la comunidad.

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La pelota volverá a rodar y Marcelo Larrondo tendrá una nueva oportunidad para disfrutar del fútbol, esta vez mucho más cerca de casa.