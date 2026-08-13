San Carlos suma dos representantes al Argentino de Handball: Amadeo y Emma llevarán a Mendoza

Dos jóvenes deportistas sancarlinos fueron convocados para integrar los seleccionados mendocinos que disputarán el Argentino de Selecciones Cadetes 2026. El torneo se jugará en Mendoza del 17 al 22 de agosto.

El handball de San Carlos vuelve a ser protagonista a nivel provincial. Dos jóvenes del departamento fueron seleccionados para representar a Mendoza en el Argentino de Selecciones Cadetes 2026, una competencia que reunirá a delegaciones de distintos puntos del país.

Se trata de Amadeo Cano Hidalgo y Emma Castillo Solís, quienes integrarán los combinados mendocinos en las ramas masculina y femenina, respectivamente.

Amadeo, convocado al seleccionado masculino

Amadeo Cano Hidalgo, jugador de la Municipalidad de San Carlos, fue incluido en la lista oficial de la Selección Masculina “A” de la Asociación Mendocina de Balonmano (AMeBal).

El joven tendrá la posibilidad de representar al departamento en el certamen nacional, que se desarrollará en Mendoza entre el 17 y el 22 de agosto.

Su convocatoria representa un nuevo reconocimiento al trabajo que los deportistas locales vienen realizando dentro de la disciplina y le permitirá medirse con jugadores de distintos puntos del país.

Emma también vestirá la camiseta mendocina

A la convocatoria de Amadeo se suma Emma Castillo Solís, otra representante de San Carlos que fue seleccionada para integrar el plantel femenino de AMeBal.

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La joven pertenece a la Municipalidad de San Carlos y también cuenta con experiencia en San Lorenzo de Russell. Su presencia en el seleccionado femenino permitirá que el departamento tenga representación en ambas ramas durante la competencia.

Una oportunidad para el deporte sancarlino

Con ambos jugadores dentro de las listas provinciales, San Carlos tendrá dos representantes en una competencia nacional, llevando el nombre del departamento a un escenario deportivo de mayor alcance.

El Argentino de Selecciones Cadetes se disputará en Mendoza del 17 al 22 de agosto, por lo que en los próximos días comenzará la preparación de los equipos que participarán del torneo.