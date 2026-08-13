Condenaron a dos internos por una violenta agresión dentro de la cárcel Almafuerte

Los acusados reconocieron su participación en un ataque ocurrido en abril contra dos internos, padre e hijo. A través de un juicio abreviado, recibieron nuevas penas que fueron unificadas con las condenas que ya cumplían.

Dos internos del Complejo Penitenciario N.º III Almafuerte fueron condenados este jueves luego de reconocer su responsabilidad en una violenta agresión ocurrida dentro del establecimiento penitenciario. La resolución se produjo mediante un juicio abreviado realizado en el Polo Judicial Penal.

Los condenados fueron Adrián Britos Miranda y Enzo Jonathan Cruz Soto, quienes admitieron haber participado en el ataque contra otros dos internos, identificados como Bautista Sepúlveda y su hijo, Alexis Facundo Sepúlveda Becerra.

La jueza Mariana Gardey les impuso tres años de prisión efectiva a cada uno como coautores de los delitos de lesiones graves dolosas, en concurso real con lesiones leves dolosas.

Sin embargo, como ambos ya se encontraban cumpliendo condenas anteriores, las nuevas penas fueron unificadas con las que tenían vigentes. De esta manera, Britos Miranda recibió una pena única de 6 años y 10 meses de prisión, mientras que Cruz Soto fue condenado a 10 años de prisión y declarado reincidente.

Cómo ocurrió el ataque

El episodio investigado tuvo lugar el 19 de abril de 2026, cerca de las 15.30, en el Módulo 1 de Almafuerte, específicamente en el sector de cocina donde algunos internos trabajaban en la distribución de las viandas.

Según la investigación judicial, Cruz Soto y Britos Miranda habrían ingresado al sector utilizando como pretexto el pedido de una bolsa para contar tortas.

Un espacio de escucha profesional, confidencial y personalizado. Consultar por WhatsApp

Una vez allí, Cruz Soto habría golpeado a Alexis Sepúlveda Becerra, mientras que Britos Miranda se habría sumado a la agresión. Ante esa situación, el padre del joven habría intervenido para defenderlo.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, Britos Miranda habría tomado una plancha que se encontraba en el lugar y habría golpeado reiteradamente a Bautista Sepúlveda. Cruz Soto también habría continuado con la agresión.

Las consecuencias para las víctimas

Como consecuencia del ataque, Bautista Sepúlveda sufrió múltiples lesiones, entre ellas traumatismos de cráneo, tórax y abdomen y una pérdida de conocimiento. También presentó un hemoperitoneo, por lo que debió ser sometido a una laparotomía exploradora.

El informe del Cuerpo Médico Forense determinó que las heridas demandaron más de un mes de recuperación e inutilidad laboral, además de haber representado un peligro para su vida.Su hijo, por su parte, sufrió la fractura de una pieza dentaria durante el episodio.

Con el reconocimiento de responsabilidad de ambos acusados y la aceptación del juicio abreviado, la Justicia dio por resuelta esta instancia del proceso con las condenas correspondientes.