Una discusión terminó con una denuncia: una mujer aseguró que su pareja la atacó tras pedirle el divorcio

El hecho ocurrió en el barrio San Martín, en Ciudad de Mendoza. La mujer, de 39 años, habría denunciado que el hombre la tomó del cuello, la golpeó y la arrojó al piso. El sospechoso fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Un nuevo episodio de presunta violencia de género es investigado en la Ciudad de Mendoza, luego de que una mujer denunciara haber sido agredida por su pareja durante una discusión.

El hecho habría ocurrido este miércoles en una vivienda ubicada sobre calle Padre Llorens, en el barrio San Martín, donde personal policial intervino luego de recibir un llamado al 911.

Según consta en la denuncia, la mujer, de 39 años, habría mantenido una serie de discusiones con su pareja desde el día anterior. La situación se habría agravado cuando le manifestó su intención de poner fin a la relación y le pidió el divorcio.

De acuerdo con el relato de la denunciante, el hombre habría reaccionado violentamente: presuntamente la tomó del cuello, le habría dado un golpe en uno de sus brazos y luego la habría arrojado al suelo.

También habría recibido amenazas

Siempre según la denuncia, ante la situación la mujer habría intentado solicitar ayuda a través del servicio de emergencias.

En ese momento, el hombre presuntamente la habría amenazado y habría manifestado que atacaría con un cuchillo al primer efectivo policial que llegara al domicilio.

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Cuando los policías arribaron al lugar, el sospechoso ya no se encontraba allí. La mujer también habría señalado que el hombre se llevó su teléfono celular.

Posteriormente, el acusado, identificado como José Moreno, de 48 años, se presentó en la Comisaría Sexta para brindar su versión de lo ocurrido.

Intervino la Justicia

Tras tomar conocimiento de la denuncia, el ayudante fiscal de turno habría dispuesto que la mujer fuera trasladada para formalizar la denuncia y ordenó la detención del sospechoso.

Además, la Justicia dispuso el secuestro del teléfono celular que, de acuerdo con el relato de la denunciante, habría sido retirado de la vivienda.

El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y establecer las responsabilidades correspondientes.

Importante: al tratarse de una investigación en curso, los hechos relatados corresponden a la denuncia y a la información incorporada inicialmente a la causa. La responsabilidad penal deberá determinarse judicialmente.