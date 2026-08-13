Un ciclista fue hospitalizado tras ser atropellado en la Ruta 40, en Tunuyán

Un accidente vial ocurrido durante la mañana de este miércoles terminó con un ciclista trasladado al Hospital Central para recibir atención médica, luego de ser impactado por un automóvil en Tunuyán.

El hecho se registró alrededor de las 10, en la intersección de la Ruta Nacional 40 y el puente del río, a la altura del kilómetro 84.

De acuerdo con la información oficial, un Citroën C4 circulaba de sur a norte cuando, por circunstancias que son investigadas, un ciclista intentó atravesar la ruta de este a oeste y fue embestido por el vehículo.

Tras el impacto, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladó al ciclista al Hospital Scaravelli, donde fue diagnosticado con politraumatismo por accidente vial.

Debido a la gravedad de su cuadro, posteriormente se dispuso su traslado al Hospital Central, donde quedó internado en terapia intensiva

Personal de Tránsito Municipal realizó los controles de alcoholemia correspondientes. La conductora del automóvil obtuvo 0,00 g/l, mientras que el ciclista registró 1,10 g/l.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 15° y agentes de Tránsito Municipal. Las circunstancias del accidente quedaron bajo investigación.