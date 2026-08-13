Dos intervenciones policiales se registraron durante la noche en San Carlos

Durante la noche del miércoles 12 de agosto, la Policía intervino en dos hechos ocurridos en distintos puntos de San Carlos. Uno de ellos fue un accidente durante una jornada de pesca y el otro involucró a un motociclista que circulaba alcoholizado.

Un hombre resultó lesionado mientras pescaba

Cerca de las 22:20, efectivos de la Comisaría 18 asistieron a un hombre que había sufrido una caída mientras pescaba junto a otra persona en La Boca de la Quebrada, en el sector de El Cepillo.

Los policías lograron localizarlo y le brindaron asistencia prehospitalaria hasta la llegada del personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El hombre presentó un traumatismo en el miembro inferior derecho y fue trasladado a un centro asistencial para una evaluación médica. Según se informó, se encontraba fuera de peligro.

Detuvieron la marcha de un motociclista alcoholizado

Por otro lado, alrededor de las 21:15, un llamado al 911 alertó sobre un grupo de personas que generaba molestias en las inmediaciones del Laguito de La Consulta.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 41 identificaron a un joven de 24 años, que circulaba en una motocicleta Corven 110 cc.

Personal de Policía Vial realizó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó 1,29 gramos de alcohol por litro de sangre.

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Ante el resultado positivo, se labraron las actuaciones correspondientes y el motociclista quedó fuera de circulación.