A los 62 años fue mamá por primera vez tras un tratamiento de fertilidad

Mabel, una mujer de 62 años oriunda de San Nicolás, cumplió esta semana el sueño de convertirse en madre por primera vez. Su hijo, David, nació mediante una cesárea programada luego de un tratamiento de fertilidad con ovodonación.

El nacimiento ocurrió el miércoles por la mañana en el Hospital San Felipe de San Nicolás. El bebé pesó 2,750 kilos y tanto él como su mamá evolucionaron favorablemente.

Tras el parto, David permaneció algunas horas en Neonatología, mientras Mabel quedó bajo observación médica.

La mujer contó que siempre quiso ser madre y que, incluso después de atravesar la menopausia, decidió buscar alternativas para cumplir ese deseo. El tratamiento de reproducción asistida se realizó en Rosario y se recurrió a la ovodonación para formar el embrión que luego fue transferido al útero.

Según relató Mabel, el embarazo transcurrió sin complicaciones y cumplió con todos los controles médicos correspondientes. “Siempre quise ser madre”, expresó emocionada tras el nacimiento.

La obstetra Romina Ruffini, quien acompañó el proceso, destacó la evolución favorable del embarazo y aseguró que la paciente tuvo un seguimiento médico constante.

El caso llamó especialmente la atención por la edad de la madre y por tratarse de un embarazo logrado mediante reproducción asistida después de la menopausia. La ovodonación permite, en estos casos, utilizar un óvulo donado para formar un embrión que posteriormente es implantado en el útero.

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Con la llegada de David, Mabel concretó un deseo que, según sus propias palabras, nunca abandonó. “No me di por vencida”, sostuvo.