Vouchers Educativos: qué cambia para las familias que tienen cuotas escolares pendientes

Las familias que reciben el beneficio de Vouchers Educativos podrán conservar la asistencia durante lo que resta del ciclo lectivo 2026 aun cuando registren cuotas escolares pendientes, de acuerdo con la medida informada por la Secretaría de Educación de la Nación.

El programa está destinado a acompañar económicamente a familias con hijos de hasta 18 años que concurren a instituciones educativas de gestión privada que reciben al menos un 75% de aporte estatal. Entre las condiciones para acceder se encuentran también determinados requisitos vinculados con los ingresos del grupo familiar y la regularidad escolar.

Una modificación para el ciclo lectivo 2026

El reglamento vigente al inicio de la convocatoria establecía que las instituciones debían informar las situaciones de mora. Ante dos cuotas impagas, el beneficio podía suspenderse hasta la regularización de la deuda, mientras que la acumulación de tres cuotas podía provocar la cancelación del voucher.

La modificación informada para el resto de 2026 deja en pausa esas consecuencias vinculadas exclusivamente con la deuda de cuotas escolares. De esta manera, quienes ya fueron adjudicados podrán continuar percibiendo la asistencia durante el período establecido, aun si mantienen obligaciones pendientes con la institución educativa.

La medida busca que las dificultades económicas de las familias no se traduzcan automáticamente en la interrupción de este acompañamiento educativo.

Qué condiciones se mantienen

La flexibilización está vinculada con la situación de las cuotas y no implica la eliminación de los demás requisitos del programa.

Los estudiantes deben mantener su condición de alumnos regulares y las familias deben continuar cumpliendo las condiciones establecidas para formar parte del beneficio. El programa contempla el pago de una suma mensual por cada hijo que asista a una institución alcanzada por el régimen.

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Los Vouchers Educativos forman parte de un programa nacional de asistencia y su implementación corresponde a la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Para las familias beneficiarias, el cambio representa una modificación en las condiciones de continuidad del aporte durante el ciclo lectivo 2026, particularmente frente a situaciones de atraso en el pago de los aranceles escolares.