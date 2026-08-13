La inflación fue del 2,1% en julio y acumuló 19,3% en los primeros siete meses

La inflación de julio alcanzó el 2,1%, según el dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el índice de precios interrumpió la tendencia descendente que había mostrado en los meses anteriores.

De acuerdo con el organismo, la inflación acumulada entre enero y julio llegó al 19,3%.

Entre las categorías que más aumentaron durante el mes se destacaron Recreación y Cultura, con una suba del 5%, y Restaurantes y Hoteles, que registró un incremento del 2,8%. En ambos casos, tuvieron incidencia los movimientos propios de la temporada de vacaciones de invierno.

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado cayó 1,3%, la mayor baja mensual registrada para esta división desde el inicio de la serie del IPC Nacional en 2017.

Por categorías, los precios estacionales aumentaron 4,5%, mientras que la inflación núcleo avanzó 1,8% y los precios regulados subieron 2,1%.

A nivel regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que tuvo mayor incidencia en varias zonas del país, impulsada principalmente por los aumentos en verduras, productos lácteos, pan y cereales. En Cuyo, en cambio, el mayor impacto estuvo relacionado con Transporte, debido a las subas en el transporte público y en los costos de funcionamiento de vehículos.