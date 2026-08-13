Crece la expectativa: el Paso Cristo Redentor podría reabrir el lunes tras casi un mes cerrado

El Paso Internacional Cristo Redentor podría volver a funcionar el próximo lunes 17 de agosto, luego de permanecer cerrado durante casi un mes por las condiciones climáticas en la alta montaña.

La posibilidad fue planteada por el jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior de Chile, quien explicó que durante los últimos días se evaluó una eventual reapertura para comienzos de la próxima semana.

Del lado chileno, las condiciones meteorológicas mejoraron considerablemente. Sin embargo, todavía persisten algunos inconvenientes vinculados con la transitabilidad de la ruta, la presencia de hielo y las ventiscas, que pueden dificultar la circulación.

El principal obstáculo en este momento estaría del lado argentino, donde un nuevo frente climático podría afectar las tareas de despeje y las condiciones de seguridad en el corredor internacional.

El clima será determinante

Si bien se esperan nuevas condiciones adversas durante el viernes y sábado, los pronósticos permiten mantener el optimismo de cara al lunes. “Hay serias y reales probabilidades que el lunes 17 el paso empiece a operar en forma segura”, señaló el funcionario chileno.

De todos modos, la reapertura dependerá de que ambos países puedan garantizar condiciones seguras de circulación. El paso continúa cerrado y cualquier habilitación deberá ser comunicada oficialmente por las autoridades fronterizas.