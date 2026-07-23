El Gobierno y la Iglesia avanzan en la posible visita del papa León XIV a la Argentina

La llegada del nuevo nuncio apostólico al país reactivó las gestiones entre la Santa Sede, la Iglesia argentina y el Gobierno nacional para concretar una histórica visita del Sumo Pontífice. Aunque todavía no hay confirmación oficial, el viaje podría realizarse en noviembre.

La posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina durante este año volvió a tomar fuerza tras la llegada al país del nuevo nuncio apostólico, el arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach, quien asumirá un rol clave en la coordinación entre la Santa Sede, la Iglesia argentina y el Gobierno nacional.

Banach presentó sus cartas credenciales ante las autoridades nacionales y una de sus primeras tareas será avanzar en la organización de una eventual gira papal por Sudamérica. Si bien el Vaticano aún no confirmó oficialmente el viaje, distintas fuentes eclesiásticas y gubernamentales coinciden en que las conversaciones se encuentran en una etapa avanzada.

Según trascendió, la visita podría concretarse durante noviembre y formar parte de una gira regional que también incluiría Uruguay y Perú. No obstante, desde la Santa Sede remarcan que la agenda definitiva dependerá de la aprobación del propio Pontífice y de cuestiones logísticas y de seguridad.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, confirmó que especialistas del Vaticano ya comenzaron a evaluar distintos aspectos relacionados con la organización del viaje, entre ellos los recorridos, la seguridad y la logística necesaria para recibir al Papa en el país.

Una eventual visita de León XIV tendría un fuerte valor simbólico para la Argentina. Su antecesor, el papa Francisco, nunca realizó una visita oficial a su país natal durante su pontificado, por lo que la llegada del actual Sumo Pontífice marcaría un hecho histórico para millones de fieles argentinos.

Por el momento, el Vaticano no emitió un anuncio formal sobre el viaje. Sin embargo, tanto el Gobierno nacional como la Iglesia continúan trabajando de manera conjunta en los preparativos preliminares, a la espera de una definición oficial que podría conocerse durante las próximas semanas.