Detuvieron a un hombre tras un robo a una vivienda en Tunuyán

Un hombre de 42 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles en Tunuyán, luego de un operativo policial que se desplegó tras un robo denunciado en una vivienda.

La aprehensión fue posible gracias al trabajo conjunto entre el sistema de videovigilancia y los efectivos que participaron del procedimiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:45, en un domicilio ubicado sobre calle Armada Argentina, en las inmediaciones de Francisco Delgado. Según la información oficial, la víctima, un hombre de 54 años, denunció que dos individuos ingresaron a su vivienda y le sustrajeron un teléfono celular y dinero en efectivo antes de darse a la fuga hacia un asentamiento cercano.

Tras el llamado al 911, personal policial inició un operativo con el apoyo de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), lo que permitió identificar el recorrido de los sospechosos e implementar un cerrojo en la zona.

Como resultado del procedimiento, los efectivos lograron detener a uno de los presuntos autores del robo, quien quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente mientras avanza la investigación para dar con el segundo involucrado y esclarecer por completo el hecho.