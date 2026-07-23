Continúa el temporal en la cordillera y advierten por niebla en rutas de Mendoza

Las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas en distintos puntos de Mendoza.

Defensa Civil informó este miércoles una serie de alertas por fenómenos que podrían afectar tanto la circulación vehicular como las actividades en la zona de alta montaña.

Según el reporte emitido a las 7 de la mañana de este 23 de julio, se prevé la probable formación de bancos de niebla en distintos sectores de la provincia, por lo que las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar, especialmente durante las primeras horas del día.

En paralelo, el organismo indicó que persisten las nevadas de variada intensidad a lo largo de toda la cordillera provincial, situación que mantiene complicadas las condiciones en la alta montaña y obliga a seguir de cerca la evolución del clima.

Además, Defensa Civil señaló que se registra viento Oeste en toda la cordillera, un fenómeno que puede intensificar las bajas temperaturas y reducir aún más la visibilidad en sectores de montaña.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales, respetar las indicaciones de los organismos de emergencia y evitar viajes hacia la cordillera si las condiciones meteorológicas no son favorables.