Productores mendocinos tienen plazo hasta el 31 de julio para actualizar el RUT-SIA

El Ministerio de Producción de Mendoza anunció una nueva prórroga para la actualización del Registro de Uso Permanente de la Tierra – Sistema de Información Agrícola (RUT-SIA).

Los productores agropecuarios tendrán tiempo hasta el 31 de julio para completar el trámite, requisito indispensable para acceder a distintos beneficios provinciales y nacionales.

La actualización del registro, que lleva adelante la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), permite mantener al día la información sobre los cultivos, la superficie en producción y la titularidad de los establecimientos agropecuarios. Estos datos constituyen la información oficial correspondiente a la temporada agrícola 2026-2027.

Desde el organismo recordaron que la renovación del RUT-SIA es una condición necesaria para acceder a los beneficios contemplados en la Ley Provincial de Emergencia Agropecuaria N.º 9083, la Ley Nacional N.º 26.509, el Fondo Compensador Agrícola y otros programas extraordinarios de asistencia que puedan implementarse ante pérdidas ocasionadas por contingencias climáticas.

Además, remarcaron que la información declarada será la base utilizada para realizar las tasaciones de daños en caso de granizo, heladas u otros fenómenos climáticos previstos por la normativa vigente, por lo que se recomienda completar el registro con datos precisos y actualizados.

La inscripción en el RUT-SIA es obligatoria para todos los establecimientos agropecuarios de la provincia, según lo establece la Ley Provincial N.º 4438, y la información presentada tiene carácter de declaración jurada.

Cómo realizar el trámite

La actualización debe realizarse en cada temporada agrícola y puede hacerse de dos maneras:

Un espacio de escucha profesional, confidencial y personalizado. Consultar por WhatsApp

Renovación sin cambios: para quienes mantienen la misma información declarada el año anterior.

para quienes mantienen la misma información declarada el año anterior. Actualización: cuando existen modificaciones en cultivos, superficies o datos del titular.

El trámite puede completarse de forma online, ingresando al sitio oficial de la Dirección de Contingencias Climáticas, o presencialmente en las delegaciones y centros receptores del organismo, de lunes a viernes, de 8 a 13.

En el Valle de Uco, la atención se realiza en la delegación ubicada en Güemes 731, Tunuyán.