«Por la última de Leo»: una escuela despidió las clases con un emotivo homenaje a Messi

Los alumnos de la Escuela N.º 7 «Juana Manso» de Chivilcoy protagonizaron una despedida de clases muy especial antes del inicio de las vacaciones de invierno.

Con una iniciativa cargada de emoción y sentimiento futbolero, la comunidad educativa decidió rendir homenaje a Lionel Messi.

Al finalizar la jornada escolar, los parlantes del establecimiento comenzaron a reproducir «La Cuarta Estrella», la canción que se convirtió en un himno para los hinchas argentinos durante el Mundial. En cuestión de segundos, la salida habitual del colegio se transformó en una verdadera fiesta celeste y blanca.

Entre sonrisas, aplausos y cánticos, los estudiantes acompañaron el momento con entusiasmo, en un gesto que muchos interpretaron como un reconocimiento al capitán de la Selección argentina, luego de lo que podría haber sido su última participación en una Copa del Mundo.

El emotivo video no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la creatividad de la propuesta y el cariño que los chicos demostraron por el ídolo argentino.