Tunuyán acercó servicios consulares a la comunidad boliviana con una nueva jornada del Consulado Móvil

La iniciativa permitió que vecinos de nacionalidad boliviana realizaran trámites y recibieran asesoramiento sin necesidad de viajar a la ciudad de Mendoza. La actividad fue organizada de manera conjunta entre la Municipalidad de Tunuyán y el Consulado de Bolivia en Mendoza.

La Municipalidad de Tunuyán llevó adelante una nueva jornada de atención del Consulado Móvil de Bolivia en la Oficina de Atención al Ciudadano Extranjero, ubicada en el Anexo Municipal. Durante la actividad, residentes bolivianos del departamento y de distintos puntos del Valle de Uco pudieron realizar diversos trámites consulares y acceder a asesoramiento personalizado sin tener que trasladarse hasta la capital provincial.

El operativo fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Oficina de Atención al Ciudadano Extranjero de la Municipalidad y el Consulado de Bolivia en Mendoza. La atención estuvo encabezada por la cónsul de Bolivia en Mendoza, Mónica Roxana Álvarez, junto a agentes consulares y autoridades municipales.

Durante la jornada se realizaron trámites vinculados a certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, registros de nacionalidad boliviana, correcciones de actas, certificados de antecedentes policiales, poderes notariales y consultas en materia migratoria. De esta manera, los ciudadanos pudieron resolver gestiones de manera más rápida y cerca de su lugar de residencia.

El intendente Emir Andraos destacó la importancia de fortalecer el vínculo con la comunidad boliviana y de generar políticas públicas que faciliten el acceso a servicios esenciales. Además, agradeció la confianza del Consulado de Bolivia por trabajar en conjunto con el municipio para brindar respuestas concretas a los vecinos.

Por su parte, la cónsul Mónica Roxana Álvarez valoró la articulación institucional con la Municipalidad de Tunuyán y remarcó que este tipo de operativos permite acercar el Estado boliviano a sus ciudadanos, fortaleciendo la confianza y facilitando la realización de trámites sin largos desplazamientos.

Desde el municipio señalaron que la Oficina de Atención al Ciudadano Extranjero continúa consolidándose como un espacio de referencia para las comunidades migrantes que residen en el departamento, promoviendo la integración y garantizando un acceso más cercano a los distintos servicios consulares.