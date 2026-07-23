Piden ayuda para trasladar a un joven fallecido en La Rioja y darle sepultura junto a su familia en Tupungato

Una familia del departamento de Tupungato atraviesa un profundo momento de dolor y solicita la colaboración de la comunidad para poder trasladar los restos de un joven que falleció tras sufrir un accidente en la provincia de La Rioja.

Según relató su madre, María Alejandra Abrego, el hecho ocurrió hace más de una semana, cuando su hijo sufrió un grave accidente que le provocó la muerte en el lugar. De acuerdo con el testimonio de la mujer, el proceso para confirmar oficialmente la identidad del joven demoró varios días, lo que retrasó los trámites necesarios para su traslado.

Frente a esta situación, la familia inició una campaña solidaria con el objetivo de reunir los fondos necesarios para viajar hasta La Rioja y repatriar el cuerpo, para poder brindarle la despedida y sepultura junto a sus seres queridos en Tupungato.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias maria.alejandra.234. Además, la familia puso a disposición el teléfono 2622-303974 para quienes necesiten comunicarse o brindar algún tipo de ayuda.