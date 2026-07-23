Después del cariño de los hinchas, Lionel Scaloni salió a recorrer Pujato en bicicleta

Luego de varios días recibiendo el afecto de cientos de fanáticos en la puerta de su casa, Lionel Scaloni volvió a mostrarse este miércoles por la mañana disfrutando de uno de sus pasatiempos favoritos: un paseo en bicicleta por las calles de Pujato y Casilda, en la provincia de Santa Fe.

El entrenador de la Selección argentina fue fotografiado y filmado mientras recorría la zona con total tranquilidad, en una imagen que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Como suele ocurrir cada vez que regresa a su pueblo natal, Scaloni mantuvo su perfil bajo, aunque no pasó inadvertido para los vecinos, quienes aprovecharon para saludarlo y compartir algunos minutos con él.

HABLAME DE HUMILDAD: El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue registrado mientras recorría las calles de Casilda en bicicleta. Un genio campeón de la vida 🇦🇷 pic.twitter.com/G782Vk27cr — Juan Domingo Underwood (@Ojo_Kritico) July 23, 2026

La salida se produjo después de jornadas muy intensas en las que el director técnico recibió una verdadera muestra de cariño por parte de los hinchas. Desde su llegada a Pujato, decenas de personas se acercaron hasta su domicilio para agradecerle el trabajo realizado con la Selección argentina durante el Mundial 2026.

Según trascendió, Scaloni salió alrededor de una docena de veces de su casa para atender a quienes lo esperaban. Durante cada encuentro firmó camisetas, banderas, pelotas y otros recuerdos, además de fotografiarse con los fanáticos que viajaron especialmente para verlo.

Entre los regalos más llamativos que recibió se destacaron una Citroneta personalizada como «La Scaloneta», una torta decorada con imágenes de la Selección argentina, cajones de frutillas y distintos presentes elaborados por los propios hinchas.