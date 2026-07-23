Confirmaron los lugares donde se instalarán los peajes en Mendoza: habrá dos sobre la Ruta 7

El Gobierno nacional avanza con la concesión de la Ruta Nacional 7 y ya quedaron definidos los puntos donde funcionarán las estaciones de peaje. La medida forma parte del proyecto de modernización del corredor bioceánico que une Mendoza con Chile.

El Gobierno nacional confirmó los lugares donde se instalarán los futuros peajes en Mendoza como parte del proceso de concesión del tramo mendocino de la Ruta Nacional 7, una de las principales vías de conexión entre Argentina y Chile.

La medida forma parte del plan de modernización del corredor bioceánico, que contempla la reconstrucción y puesta en valor de 329 kilómetros de la Ruta 7, desde Desaguadero hasta el Paso Internacional Cristo Redentor.

De acuerdo con los pliegos de la licitación, el concesionario recibirá estaciones de peaje ya previstas sobre el corredor. En Mendoza habrá dos puntos de cobro: uno en la Variante Palmira y otro en la zona de Potrerillos. A ellos se suma la estación ubicada en La Paz, sobre el ingreso este de la provincia.

No obstante, el cobro del peaje no será inmediato. Según lo establecido en la documentación oficial, las empresas solo podrán comenzar a percibir la tarifa una vez que finalicen las obras iniciales de puesta en valor de la ruta y, en el caso de Palmira, cuando también quede habilitada al tránsito la Variante Palmira.

La concesión busca mejorar el estado de una ruta estratégica para el transporte de cargas, el turismo y el comercio internacional, especialmente por su conexión con el Paso Cristo Redentor, uno de los principales cruces fronterizos del país.

¿Cómo impacta en el Valle de Uco?

Aunque las estaciones de peaje no estarán ubicadas en el Valle de Uco, la obra tendrá impacto para los habitantes de Tunuyán, Tupungato y San Carlos que utilizan la Ruta 7 para viajar hacia la Ciudad de Mendoza o hacia Chile.

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La mejora del corredor promete reducir los tiempos de viaje, aumentar la seguridad vial y optimizar el transporte de la producción regional, especialmente de sectores como la vitivinicultura, la fruticultura y otras economías que dependen del comercio y la logística.

La adjudicación definitiva de la concesión se conocerá una vez que el Gobierno nacional evalúe las ofertas económicas presentadas por las empresas que continúan en carrera para ejecutar la obra.