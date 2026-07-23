¿Y después de la secundaria? San Carlos ofrecerá un taller gratuito de orientación vocacional

La propuesta está destinada a jóvenes que buscan definir su futuro académico y laboral. Se desarrollará en tres encuentros, desde el 24 de julio, en el Centro de Educación del departamento.

La Municipalidad de San Carlos anunció la realización de un Taller de Orientación Vocacional destinado a estudiantes y jóvenes que se encuentren definiendo qué camino seguir una vez finalizada la escuela secundaria.

La iniciativa tendrá lugar en el Centro de Educación y constará de tres encuentros programados para los viernes 24 y 31 de julio, y 7 de agosto, en el horario de 18:30 a 20:30.

El objetivo del taller es brindar herramientas que permitan a los participantes reflexionar sobre sus intereses, habilidades y proyectos personales, facilitando el proceso de elección de una carrera o una futura salida laboral.

Desde el municipio destacaron que este tipo de espacios busca acompañar a los jóvenes en una de las decisiones más importantes de esta etapa de sus vidas, ofreciendo orientación y apoyo para planificar su futuro académico y profesional.