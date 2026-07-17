«El Espejo de los Otros» llega al Real Cine Teatro de San Carlos este fin de semana

La Municipalidad de San Carlos invitó a la comunidad a disfrutar de la obra teatral «El Espejo de los Otros», una propuesta escrita por Marcos Carnevale y dirigida por Ricardo Nuarte, que se presentará este sábado 18 de julio en el Real Cine Teatro Municipal.

La función comenzará a las 21:00 horas y forma parte de la agenda cultural prevista para este fin de semana en el departamento, con una propuesta destinada a quienes deseen disfrutar de una noche de teatro.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro. El valor de la entrada general es de $10.000, mientras que jubilados y pensionados podrán acceder a un precio promocional de $8.000.