La FIFA entregará un premio inédito al campeón del Mundial 2026: un exclusivo anillo de oro y diamantes

Además de levantar la Copa del Mundo y recibir las tradicionales medallas, el seleccionado que se consagre campeón entre Argentina y España obtendrá por primera vez un exclusivo anillo conmemorativo.

La final del Mundial 2026 no solo pondrá en juego la gloria máxima del fútbol. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la FIFA entregará un anillo de campeón a los integrantes del seleccionado que se quede con el título, una tradición inspirada en las principales ligas deportivas de Estados Unidos.

El exclusivo premio será otorgado a los jugadores y miembros del cuerpo técnico del equipo vencedor del duelo entre Argentina y España, que definirán al nuevo campeón del mundo.

En total se fabricaron 2.026 anillos oficiales, aunque solo 30 serán destinados al plantel campeón. Cada uno será confeccionado a medida y personalizado para su destinatario, convirtiéndose en una pieza única.

El resto de los anillos, 1.996 unidades, serán comercializados como artículos oficiales de colección. Al tratarse de una edición limitada y numerada, cada ejemplar contará con un certificado de autenticidad y se espera una alta demanda entre coleccionistas de todo el mundo.

Según trascendió, los anillos estarán elaborados con oro de alta pureza e incrustaciones de diamantes, con un valor estimado de entre 30.000 y 50.000 dólares cada uno.

La entrega del anillo se realizará durante la ceremonia de premiación, sumándose a las tradicionales medallas y al trofeo de la Copa del Mundo, en una innovación que marcará un antes y un después en la historia de los Mundiales.