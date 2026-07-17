La Selección argentina ya está en Nueva Jersey para disputar la final del Mundial 2026

El plantel de Lionel Scaloni arribó a la sede de la final tras un vuelo demorado por una fuerte tormenta en Atlanta. Este viernes continuará con la preparación para enfrentar a España.

La Selección argentina ya se encuentra en Nueva Jersey, donde el próximo domingo disputará la final del Mundial 2026 frente a España, en busca de conquistar la cuarta Copa del Mundo de su historia.

La delegación nacional partió desde Atlanta, ciudad en la que venció a Inglaterra en las semifinales, aunque el viaje sufrió una demora debido a las condiciones climáticas.

Una tormenta retrasó el vuelo

El vuelo chárter que trasladó al plantel debía despegar alrededor de las 18 (hora local), pero una intensa tormenta obligó a suspender temporalmente las operaciones en el aeropuerto de Atlanta.

Luego de casi dos horas de espera, la delegación encabezada por Lionel Scaloni pudo emprender viaje y aterrizó en Nueva Jersey cerca de las 23 (hora local).

Últimos entrenamientos antes de la final

El cuerpo técnico tiene previsto realizar este viernes una nueva práctica matutina para continuar con la preparación del equipo de cara al duelo decisivo frente a España.

Será uno de los últimos entrenamientos antes de la gran final, donde Argentina intentará conseguir el bicampeonato mundial y sumar una nueva estrella a su historia.

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También hubo humo por incendios forestales

Además de las complicaciones climáticas en Atlanta, la delegación se encontró con otro fenómeno al llegar a Nueva Jersey.

Durante la tarde del jueves, una densa capa de humo cubrió la ciudad debido a los incendios forestales registrados en Ontario, Canadá, cuyas partículas fueron arrastradas por el viento hasta la región. Incluso, el MetLife Stadium, escenario de la final, permaneció envuelto por una ligera neblina.

No obstante, los pronósticos indican que las condiciones del aire mejorarán durante las próximas horas, por lo que no se esperan inconvenientes para los entrenamientos previstos.