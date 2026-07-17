Un diario inglés acusó a la Selección argentina de recurrir a «trucos sucios» para llegar a la final

The Telegraph publicó un artículo en el que enumeró 31 acciones que, según su interpretación, influyeron en la victoria argentina sobre Inglaterra. La publicación generó repercusión por cuestionar el comportamiento del equipo de Lionel Scaloni tras la semifinal del Mundial 2026.

La victoria de la Selección argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, que le permitió clasificar a la final del Mundial 2026, continúa generando repercusiones en el Reino Unido. El diario británico The Telegraph publicó un extenso artículo en el que acusó al conjunto de Lionel Scaloni de recurrir a «trucos sucios» y a las denominadas «artes oscuras» para desestabilizar a su rival durante el encuentro.

En el informe, el medio enumeró 31 situaciones ocurridas a lo largo del partido, entre las que incluyó infracciones, cruces verbales, forcejeos, demoras en la reanudación del juego, protestas al árbitro e incluso episodios posteriores al pitazo final. Entre las acciones señaladas aparecen intervenciones de futbolistas como Leandro Paredes, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Lionel Messi y Emiliano «Dibu» Martínez.

La publicación también cuestionó algunos hechos ocurridos fuera del desarrollo del juego. Entre ellos mencionó la demora atribuida al arquero argentino en el tiempo de descuento, los cruces entre jugadores de ambos equipos tras el partido y la exhibición de una bandera con la inscripción «Las Malvinas son argentinas» durante los festejos sobre el campo de juego.

El artículo se viralizó rápidamente en redes sociales y reavivó la histórica rivalidad futbolística entre argentinos e ingleses. Mientras en Inglaterra la publicación alimentó el debate sobre el desarrollo del encuentro, en Argentina muchos usuarios interpretaron las acusaciones como una muestra del malestar por la eliminación y destacaron que el triunfo se definió por el rendimiento del equipo de Scaloni dentro de la cancha.