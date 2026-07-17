El Gobierno Nacional analiza decretar un feriado o día no laborable para recibir a la Selección Argentina tras el Mundial

La medida se encuentra en evaluación y podría aplicarse el lunes o martes para facilitar el recibimiento del plantel de Lionel Scaloni, independientemente del resultado de la final frente a España.

El Gobierno nacional evalúa decretar un feriado o un día no laborable para facilitar el recibimiento de la Selección Argentina una vez finalizada su participación en el Mundial 2026. La medida, que aún no fue oficializada, podría implementarse el lunes o el martes, cuando se espera el regreso del plantel al país.

Según trascendió, el Ejecutivo mantiene reuniones para coordinar la logística del arribo del equipo dirigido por Lionel Scaloni y permitir que una gran cantidad de personas pueda participar del homenaje sin las complicaciones de una jornada laboral habitual.

Fuentes oficiales señalaron que la intención es organizar una recepción multitudinaria independientemente del resultado de la final ante España. Además, el presidente Javier Milei ya puso a disposición la Casa Rosada para un eventual reconocimiento, aunque la decisión final sobre el recorrido y el tipo de celebración quedará en manos del plantel y de la AFA.

Mientras tanto, distintas áreas del Gobierno trabajan en alternativas para garantizar la seguridad durante los festejos. Entre las opciones analizadas figuran un importante operativo policial y la utilización de helicópteros para el traslado de los jugadores, aunque aún no existe una definición oficial sobre cómo será el recibimiento.

Desde la Ciudad de Buenos Aires también aseguraron que están preparados para acompañar cualquier celebración que decidan realizar los campeones o subcampeones del mundo.

Por el momento, el posible feriado o día no laborable continúa bajo análisis y será definido una vez concluida la final del Mundial.