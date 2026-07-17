La FIFA confirmó al árbitro de la final entre Argentina y España

La FIFA oficializó este viernes la designación del árbitro para la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

El encuentro, que se disputará este domingo desde las 16 en el estadio Nueva York-Nueva Jersey, será dirigido por el esloveno Slavko Vinčić, uno de los jueces con mayor experiencia en el fútbol europeo.

El equipo arbitral estará integrado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes. El cuarto árbitro será el jordano Adham Makhadmeh, mientras que Mohammad Alkalaf se desempeñará como asistente de reserva.

Para la Selección Argentina, Vinčić no es un desconocido. El antecedente más recordado fue el debut de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, cuando dirigió la sorpresiva derrota por 2 a 1 frente a Arabia Saudita, un encuentro marcado por la intervención del VAR que anuló tres goles al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Durante el Mundial 2026, el árbitro esloveno ya estuvo al frente de tres encuentros: el empate entre Brasil y Marruecos (1-1), la victoria de Argelia sobre Jordania (2-1) y el triunfo de México frente a Ecuador (2-0) en los 16avos de final.

Con 46 años y experiencia internacional desde 2010, Vinčić ha dirigido importantes competencias organizadas por UEFA y FIFA, entre ellas la final de la Champions League 2024 y encuentros decisivos de la Nations League y la Eurocopa. Además, en el Mundial de Clubes 2025 impartió justicia en el empate entre River Plate y Monterrey, partido en el que expulsó a Kevin Castaño.

El juez también atravesó un episodio extrafutbolístico en 2020, cuando fue demorado durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina. Tras declarar como testigo y no encontrarse pruebas en su contra, fue liberado sin cargos y continuó desarrollando su carrera internacional