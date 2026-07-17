Más de 200 efectivos reforzarán la seguridad en el Valle de Uco por el Día del Amigo y la final del Mundial

El operativo especial comenzará este sábado y se extenderá hasta el lunes. Habrá controles viales, prevención en plazas y vigilancia sobre posibles fiestas clandestinas.

El Valle de Uco contará con un amplio operativo de seguridad durante el fin de semana largo, en el que coincidirán los festejos por el Día del Amigo y la esperada final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El despliegue, coordinado entre la Policía de Mendoza y los municipios de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, se desarrollará desde el sábado hasta el lunes.

En diálogo con Canal 8, el comisario Juan Ortubia explicó que el operativo fue planificado de manera conjunta para garantizar la seguridad durante ambos eventos. «Ya se ha diagramado el operativo de seguridad. Esto va a comprender los festejos del Día del Amigo y los posibles festejos del partido de la Selección. Comenzará el sábado y finalizará el lunes», indicó.

El jefe policial detalló que participarán más de 200 efectivos pertenecientes a las distintas jefaturas del Valle de Uco, además de personal de apoyo y agentes municipales. El refuerzo estará conformado, principalmente, por policías que se encuentran de franco de servicio, con el objetivo de no afectar el funcionamiento de las guardias habituales.

Controles viales y prevención

Ortubia señaló que uno de los ejes principales del operativo será el control del tránsito y la prevención de siniestros viales, especialmente por el consumo de alcohol.

Los controles estarán a cargo de la Policía Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las áreas de prevención ciudadana de cada municipio. Se realizarán puestos fijos y móviles en distintos sectores del Valle de Uco, con especial atención en los locales habilitados para eventos y en los principales puntos de concentración de personas.

En Tunuyán habrá tres locales habilitados, en San Carlos otros tres —con la posibilidad de un cuarto— y en Tupungato dos establecimientos autorizados para la celebración.

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Además, la Policía trabajará junto al área de Investigaciones para detectar y desarticular posibles fiestas clandestinas.

Llamado a la responsabilidad

El comisario pidió a la comunidad celebrar con responsabilidad y respetar las normas de convivencia.

«El mensaje es que disfruten el festejo, pero respetando a los demás. También pedimos evitar el consumo excesivo de alcohol y designar un conductor responsable», expresó.

Asimismo, confirmó que durante los controles también se pondrá especial atención en situaciones de riesgo como personas viajando en las cajas de camionetas o camiones, una práctica que se registró durante los festejos de la clasificación de la Selección.

«Se va a trabajar para prevenir ese tipo de situaciones y resguardar la integridad física de las personas», concluyó.